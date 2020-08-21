В СамГУПС обновили программу русского языка для китайских студентов

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К началу нового учебного года сотрудники Центра международных связей Самарского государственного университета путей сообщения по просьбе китайских партнеров дополнили традиционную программу изучения русского языка для китайских студентов. В обновленную версию программы включены темы по истории и культуре Самары, железнодорожные термины по специальностям, а также разделы по трудовым династиям и заслуженным ученым СамГУПС.

Как рассказала директор Центра международных связей СамГУПС Александра Шабалина, китайские студенты изучают русский язык в Самарском транспортном институте (СТИ), открытом при Шеньсийском железнодорожном профессионально-техническом институте. Программа рассчитана на два года обучения.

- Мы предложили китайской стороне дополнить программу разделами по истории и культуре Самары, её традициям и обычаям. Например, китайские студенты, уже побывавшие в Самаре на занятиях Летней школы в прошлом году, выразили желание больше узнать о Самаре стародавней, купеческой, о природе Жигулей, а также о развитии железнодорожного транспорта в Поволжье в советский период, - рассказала Александра Шабалина.

Также для китайских студентов планируют организовать арт-экскурсии, ночные экскурсии с чаепитием на крыше одного из купеческих особняков и встречей заката над Волгой.

Новую редакцию программы в Шеньси приняли с восторгом. В конце августа специалист ЦМС СамГУПС по китайскому направлению Эрика Тюрина завершит перевод программы на китайский язык, чтобы студенты могли приступить к занятиям в новом учебном году. Кстати, преподавать русский язык китайским студентам будет доцент кафедры «Лингвистика» СамГУПС Марина Терпак.