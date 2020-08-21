Самарцы смогут придумать название для нового автомобиля LADA

Конкурс на название для нового авто продлится до 31 августа / Фото: LADA Фото: vk.com

АВТОВАЗ запустил конкурс на название новых автомобилей LADA. Поучаствовать в нем могут все желающие с 19 по 31 августа 2020 года. Для этого всего лишь нужно предложить свой вариант под постом о конкурсе в соцсети.

- К названию предъявляются несколько требований: оно должно ассоциироваться с Россией, сочетаться со словом «LADA», иметь благозвучное звучание, иметь 2-3 слога и заканчиваться на букву «А», - отмечают представители автогиганта.

Участникам обещать фирменные призы от LADA, лучший вариант станет именем нового автомобиля марки. Пока жители России предлагают следующие варианты: «Держава», «Дубрава», прошлись по женским именам: Ольга, Тамара, Венера, Фортуна, Паллада, Аврора, вспомнили деревья: береза, кедр. Не во всех случаях предложенные названия отвечают заявленным правилам, но пользователей соцсетей это не останавливает. Различные варианты сыпятся как из рога изобилия.