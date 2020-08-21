Мигрантов, оккупировавших вокзал под Самарой, отправили в лагерь

Мигранты ждут отправки домой Фото: принтскрин видео.

В Самарской области граждане республики Узбекистан продолжают прибывать в Кинель, в надежде на то, что оттуда их отправят домой. Сегодня утром, 21 августа, на вокзале города собралось уже 656 человек. Власти заявляют, что их приезд туда носит стихийный характер, ведь никакой официальной информации о перевозке людей на родину не было.

- Учитывая это, мы приняли решение о развертывании для граждан Узбекистана пункта временного размещения палаточного типа. К трем часам дня его организовали в Кинельском районе, - рассказывают "КП-Самара" в правительстве региона.

Со всеми прибывающими в Кинель мигрантами проведения разъяснительная работа. Они дали согласие на временное размещение в лагере. По состоянию на 18-00 21 августа там обосновались уже 150 человек. Остальных планируют доставить сюда до конца дня.

Приезжим предоставят все необходимое - питьевую воду, электроэнергию, туалеты и умывальники. На месте работает отдельная бригада медиков. Есть и охрана - правоохранители и дружинники. При лагере также функционирует автолавка с товарами первой необходимости. На вокзале Кинеля за порядком следят транспортные полицейские.

Сразу, как станет известна дата возможной отправки иностранцев на родину, им организуют обратный трансфер от пункта временного размещения до места отъезда. Сейчас, по инициативе республики Узбекистан по согласованию с правительством Казахстана и Российской Федерации, организовываются вывозные железнодорожные маршруты. Областные власти окажут всю организационную помощь генеральному консулу республики Узбекистан в Казани, который планирует прибыть в Кинель для личного участия в организации отправки своих сограждан.