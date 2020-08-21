Самарец поджег машину и занавески нового возлюбленного своей бывшей девушки

Дело уже дошло до суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в Куйбышевский районный суд передали дело местного жителя, обвиняемого в поджогах. Как считают правоохранители, он совершал преступления из-за ревности. Не мог простить уход своей бывшей.

Как считают следователи, 1 мая злоумышленник во дворе дома № 97 по Белорусской поджег "Шевроле Ниву" гражданского мужа своей экс-возлюбленной. При его же непосредственном участии в их квартире загорелись занавески - помогло открытое окно.

- Оба пожара удалось своевременно потушить владельцам имущества. Правда, в результате действий подсудимого им причинен ущерб на сумму более 28 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Самарской области.

Рассматривать дело по существую будут уже в ближайшее время.