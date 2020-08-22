В Самаре внедорожник выехал на перекресток на "красный" и протаранил "Газель"

В полиции предполагают, что именно водитель кроссовера нарушил Правила дорожного движения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью 21 августа на пересечении улиц Средне-Садовой и Вольской столкнулись "Газель" и Toyota Highlander. "Газель" ехала по ул.Средне-Садовой, иномарка - по ул.Вольской. Встретились они прямо на перекрестке. В результате аварии два человека попали в больницу.

- По предварительным данным, водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД.

Водитель и пассажир "Газели" сильно пострадали и попали в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Виновник аварии жив-здоров, а двух человек из "Газели" на "Скорой помощи" отправили в больницу. Водителя в итоге госпитализировали, а его пассажиру оказали необходимую помощь и отправили лечиться домой.

По факту ДТП в полиции проводят проверку, решение о возбуждении административного или уголовного дела будет приниматься позже.