Самарский суд объяснил, почему нельзя узаконить пристрой с кинотеатром к ТРЦ "МегаСити"

Торговый центр "МегаСити" расширился в 2015 году, но, как оказалось, не совсем законно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд вновь отказал "Виктор и Ко Мега Сити" в признании права собственности на пристрой к ТРЦ "МегаСити", который компания возвела еще в 2015 году. Сейчас там располагается кинотеатр, аптека и помещения иных магазинов и торговых марок.

Судебные тяжбы на этот счет длятся уже около года. Как и прежде, истец предоставил суду кипу документации, в том числе многочисленные заключения экспертов о том, что пристрой безопасен для посетителей и построен четко в соответствии с проектом. И, как и много раз до этого, суд отказал в удовлетворении иска.

Свое решение судьи обосновывают просто: участок земли, на котором возвели пристрой, не принадлежит компании "Виктор и Ко", коммерсанты сначала возвели строение, а потом попытались его узаконить. А это неправильно. Сначала оформляется земля в собственность или аренду, потом разрабатывается проектная документация, получается разрешение на строительство и только потом уже возводится объект. Прядок был нарушен с самого начала и, по мнению судов, поделать с этим уже ничего нельзя, каким бы полезным и безопасным ни был самострой.

Будет ли компания "Виктор и Ко" обжаловать это решение в вышестоящие инстанции, пока не известно.