Игорь Осинькин о поражении от "Оренбургоа": Вышли и сразу начали проигрывать

Игорь Осинькин прокомментировал проигрыш команды Оренбургу Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин на послематчевой пресс-конференции поделился своими оценками игры с "Оренбургом" в матче 5 тура ФНЛ 22 августа. Матч завершился со счетом 0:1 на Самара Арене. Он считает, что команда плохо начала игру, но во втором тайме показала, что не зря тренировалась и продемонстрировала налаживающееся понимание игроками совместной игры.

- Сразу начали проигрывать. Должны были двигать мяч, быстрее играть Перехватили инициативу в начале второго тайма и не отдавали уже ее, весь второй тайм хороший, мы создали минимум десяток моментов. Они должны были бы привести к очкам. Нужно запомнить, с какой скоростью и страстью играли во втором тайме. Моменты, которые мы создали, не были случайными эпизодами. У нас появляется та игра, в которой мы стремимся, - подчеркнул Игорь Осинькин.

Тренер также уточнил, что не все судейские решения считает адекватными. И объяснил, что замены в начале второго тайма не делал потому, что игра начала налаживаться и было страшно сломать появляющийся ее рисунок.

- Да, сейчас возможно думаю, что надо было кого-то выпустить, кто забьет, но такие оценки хорошо давать уже когда все кончилось, - подчеркнул он.