В Приволжском районе алкоголика-рецидивиста поймали за рулем

Мужчина попал на глаза полиции, пока не натворил дел

В Самарской области в Приволжском районе полицейские остановили 54-летнего водителя за рулем "девятки". Они пообщались с ним и увидели, что он пьян. Заставили пройти освидетельствование - в самом деле, оказалось, что показатели алкоголя в выдыхаемом воздухе присутствует.

Мужчину доставили в отделение полиции, автомобиль поместили на штрфстоянку. Начали исследовать документы горе-водителя и обнаружили, что он уже не в первый раз нарушает правила за рулем. В 2018 году он нарушил правила, будучи подвергнут административному наказанию. Тогда он отработал 200 обязательных часов и на 18 месяцев был лишен права управления ТС.

Сейчас в отношение мужчины возбуждено уголовное дело за повторное нарушение правил в статусе человека с административным наказанием.