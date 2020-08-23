В Самаре на Ново-Садовой на крышу перевернулась машина с ребенком

Автомобиль перевернулся на крышу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на Ново-Садовой произошла страшная авария. Свидетели поделились фотографиями - автомобиль Шкода на пересечении с улицей Потапова столкнулась с машиной такси. Шкода перевернулась на крышу, у такси поврежден передний капот.

Как передает корреспондент КП-Самара с места событий, из автомобиля, который лежит на крыше, спасатели извлекли женщину и ребенка 2,5 лет, их на скорой отправили в больницу.

В машине находилась женщина с ребенком. Их отвезли в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока непонятно, кто был виновником аварии. Свидетели говорят, что женщина выезжала на Ново-Садовую с Потапова, а таксист ехал по дублеру. Видимо, водительница попыталась проскочить, и оба участника движения не соблюдали скоростной режим.

В деталях ДТП разберется полиция, КП-Самара будет следить за официальной информацией.