В школе №49 в Самаре отремонтировали пищеблок

В школе сделали современный пищеблок

В Самаре школы готовы к новому учебному году, который обязательно должен начаться очно - уверенность в это у властей уже есть. В 31 образовательном учреждении выполнили ремонт. Например, в школе №49 заменили технологическое оборудование, мебель и посуду. Также здесь отремонтировали входную группу, сделали косметический ремонт на первом этаже.

- Сегодня в школе 910 учеников, из них 420 - младшеклассники. В современной столовой их по указу президента и губернатора обеспечат горячим питанием, - объяснила директор МБОУ «Школа № 49» г.о. Самара Наталья Вершинина.

Также в школах пеед новым учебным годом проводят мониторинг соблюдения требований безопасности, и не только антикоронавирусных.

На особом контроле находится и вопрос обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. Так, все образовательные учреждения проверили, чтобы посмотреть, есть ли здесь ограждения, работает ли пожарная сигнализация, видеонаблюдение и другие системы.