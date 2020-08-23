Евгений Калакуцкий стал генеральным директором "Крыльев". Это кто и чего от него ждать?

У клуба новый генеральный директор

В самарские "Крылья Советов" назначили нового генерального директора. Эту должность занял российский специалист Евгений Калакуцкий. Он сменил на этом посту Виталия Шашкова, которого уволили в начале августа на состоявшемся совещании с губернатором Дмитрием Азаровым.

Последнее место работы Калакуцкого - казахстанский "Кайрат", здесь он занимал пост спортивного директора и комментировал слухи о завершении карьеры Андрея Аршавина. Это было в 2017 году. Команду он оставил в феврале 2018 года.

В 2012 году он работал в брянском "Динамо" и справлялся с финансовыми проблемами клуба.

В "Крыльях" генеральный директор намерен в первую очередь встретиться и поговорить с болельщиками.

- Одна из главных задач – курс на открытость и прозрачность клуба. В самое ближайшее время планирую встретиться с болельщиками и пообщаться с ними на любые интересующие темы. Готов выслушать их мнения и ответить на все вопросы, - уточнил Калакуцкий. Он приступит к работе уже 24 августа.

Ранее спортивным директором клуба был назначен Сергей Корниленко.

В свою очередь председатель правительства региона Александр Фетисов подчеркнул, что на пост претендовали десятки человек. Но совету директоров понравилась стратегия развития, предложенная именно Калакуцким.

Напомним, прошлый сезон "Крылья" закончили на 15 строчке и перекочевали в ФНЛ. Болельщики остались недовольны. Дмитрий Азаров провел совещание и уволил гендиректор и спортивного директора. Команду в ФНЛ возглавил бывший наставник Чертаново Игорь Осинькин. Пока клуб может похвастаться лишь двумя победами в 5 матчах.