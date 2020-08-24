На парковке у ТЦ в Самаре бесплатно раздадут 10 тысяч хот-догов

Горожан собираются вкусно накормить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшую субботу, 29 августа, на парковке торгового комплекса «Амбар» состоится событие, которое смело можно назвать «праздником живота». Здесь на территории постоянно действующей ярмарки соберутся фермеры, шеф-повара и рестораторы со всей Самарской области – всего более 50 представителей фуд-индустрии. Они познакомят жителей с более чем 200 видами местной продукцией и новыми гастробрендами. Не обойдется без угощения.

- Гостей ждут 10 тысяч бесплатных хот-догов, их будут готовить в режиме нон-стоп 10 поваров! Также там будут бургеры, сыры, пицца, натуральные соки, мороженое и вкусный кофе, - рассказал организатор ярмарки Евгений Паравин. - Вместе с другими фермерами и рестораторами мы решили показать разнообразие культур через такое, на первый взгляд простое блюдо, как хот-дог. И напомнить жителям Самары, что даже в условиях закрытых границ можно хоть каждый день пробовать что-то новое.

Мероприятие откроется в 12 часов и продлится до шести вечера. Торговые ряды будут расположены на парковке около входа в «Ашан». Принять участие в гастрономическом фестивале, «Амбар#Еда» сможет любой желающий. Горожанам обещают: будет вкусно и интересно.

В остальные дни ярмарка около «Амбара» работает ежедневно с 10.00 до 20.00.