Два человека пострадали в ДТП с участием "Ларгуса" и "Фольксвагена" на проспекте Ленина

Одна из машин едва не влетела в лоток с арбузами Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Накануне утром, 23 августа, в Самаре произошло серьезное ДТП. Примерно в 9-50 на проспекте Ленина "Лада Ларгус" врезалась в "Фольксваген".

- 63-летний водитель "Лады" ехал в направлении Осипенко, при повороте налево, по зеленому сигналу светофора, не уступил дорогу машине, ехавшей во встречном направлении, и столкнулся с иномаркой, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

За рулем "Фольксвагена" находился 26-летний парень. Он, как и водитель отечественного авто, получил травмы. Сейчас обоим назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.