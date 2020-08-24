Мини-ярмарки «Самарский продукт» открылись в торговых центрах «Аврора» и «МегаСитим

Горожан приглашают за покупками Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На прилавках магазинов все чаще можно встретить местные товары. А теперь они стали еще доступнее. В региональном центре начала работать мини-ярмарка «Самарский продукт», где участвуют областные предприниматели.

Церемония открытия прошла 22 августа в ТЦ «Аврора». Четырем товаропроизводителям торжественно вручили сертификаты региональной символики. Сделала это первый заместитель председателя правительства области Наталья Катина.

Отметим, что поддержка местных производителей - стратегическая задача. Товарные знаки «Сделано в Самарской области», «Самарский продукт» разработаны по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Они способствуют продвижению местных товаров. Получить их с 2020 года могут самозанятые, а также различные организации и ИП.

Что же касается мини-ярмарок - отличная возможность ознакомить жителей с продукцией родного края. Они работают в выходные дни до конца сентября в ТЦ «Аврора» и ТЦ «МегаСити». Всех желающих организаторы приглашают за покупками.