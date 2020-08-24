Вдова самарского олигарха хочет KIN-UP

Вокруг здания развлекательного комплекса разгорелись судебные споры Фото: Яндекс.Карты

В Самаре начнут заново рассматривать дело о законности передачи развлекательного комплекса KIN-UP вдове самарского олигарха, основателя группы «Волгопромгаз» Олега Дьяченко. Такое решение принял Арбитражный суд Поволжского округа. Он отменил более ранние судебные решения и отправил дело на повторное рассмотрение.

Спор о законности передачи вдове олигарха здания развлекательного комплекса и земли под ним длится уже с начала года. Напомним, KIN-UP принадлежал «Самарскому деловому центру». Эта компания задолжала Ирине Дьяченко немалую сумму - 384 миллиона, еще 38,1 млн рублей набежали в качестве процентов. В качестве компенсации должник предложил ей 9-этажное здание на набережной стоимостью 83,1 миллиона рублей и землю под «Кинапом» - участок в 3,2 тысячи квадратных метров оценили в 32,4 миллиона.

Переговоры прошли успешно, вдова олигарха оформила имущество в собственность, однако по решению суда сделку отменили. В качестве причины послужило начавшееся к моменту заключения соглашения банкротство «Самарского делового центра». Как оказалось, компания накопила долгов на 1,2 миллиарда, в том числе перед налоговиками. Поэтому передачу имущества одному из кредиторов по соглашению суд счел неправильным. Ирина Дьяченко подала апелляцию, проиграла, однако следующее обжалование оказалось успешным: Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону женщины. Теперь суд первой инстанции будет рассматривать дело заново.