В Самарской области появился еще один лотерейный миллионер

Жителю Тольятти улыбнулась удача Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало больше еще на одного счастливчика-миллионера. На этот раз удача улыбнулась жителю Тольятти – он выиграл почти полтора миллиона рублей.

Розыгрыш распределительного тиража государственной лотереи проходил в пятницу, между победителями распределили более 847 миллионов рублей. В итоге в стране появилось 26 новых лотерейных миллионеров, среди которых – житель Тольятти, которому досталось 1464520 рублей.

- На лотерейный билет житель Тольятти потратил всего 300 рублей, - сообщают организаторы лотереи.

Удача также улыбнулась жителям Москвы, Владивостока, Набережных Челнов, Белгорода, Казани, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ижевска.