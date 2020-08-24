Самарцам показали 24-этажку на берегу Волги

Самарцам показали новую высотку

В Самаре на берегу Волги достраивают очередную высотку. Видеообзор с панорамой 24-этажного ЖК «Парус» снял самарский блогер Юрий Карякин и показал всем горожанам.

ЖК «Парус» строят на месте бывшего кирпичного завода в районе Ладьи и Софийского собора. Новый дом стоит особняком, в отдалении от существующей застройки. Сейчас «коробка» первой очереди жилого комплекса уже готова, сейчас рабочие устанавливают окна и заканчивают отделку балконов. Уже к концу года дом должен быть сдан.

24-этажное здание резко выделяется на волжском берегу. Многие самарцы посчитали это не самой лучшей идеей. В частности, некоторые отметили, что пока здание выглядит как коробка, однако выражают надежду, что после завершения отделочных работ ситуация изменится.