Как в Самаре получить стипендию уже в первый семестр обучения

Самарский финансово-экономического колледж является филиалом крупнейшего ВУЗа страны

Самарским абитуриентам рассказали, как получить стипендию уже в первый семестр обучения. Такую возможность дает всем поступившим студентам Самарский финансово-экономический колледж. Конечно, в дальнейшем, чтобы сохранить стипендию, придется постараться.

Поступить в Самарский филиал Финуниверситета можно как после 9-го, так и после 11-го класса по среднему баллу вашего школьного аттестата. Тем, кто закончил 9 классов, на первом курсе в ускоренном виде дадут знания школьной программы. Но в целом обучение будет направлено на скорейшее получение практических профессиональных навыков.

Высокая квалификация преподавателей и база знаний, которые были заложены в колледже, помогут и в работе, и в дальнейшей учебе в вузе.

У колледжа насыщенные программы обучения, ведь они направлены на создание готового к работе специалиста, необходимого еще вчера!

Самарский финансово-экономического колледж является филиалом крупнейшего ВУЗа страны - Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации!

Выпускники получают диплом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и могут продолжить обучение и получить высшее образование по сокращенной программе!

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