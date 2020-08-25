В Самарской области могут ужесточить контроль из-за коронавируса

В пяти территориях Самарской области эпидемобстановка хуже средней по региону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на территории трех городов и двух областей заболеваемость оказалась выше среднеобластной. В итоге это может привести к ужесточению контроля, за это будут ответственными местные власти. Хуже всего ситуация в Самаре, Сызрани, Новокуйбышевске и двух районах - Ставропольском и Исаклинском районах.

Уже сейчас местные штабы делают многое для снижения этих показателей: проводится дезинфекция пространств, в магазинах и на рынках особенно следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Также представителям местных властей посоветовали особенно активно заняться дезинфекцией общественных мест, подъездов. В пример привели Новокуйбышевск.

- Учитывая, что специалисты не исключают возможность второй волны коронавирусной инфекции, уже сейчас необходимо проводить масштабные мероприятия по дезинфекции, - отметил вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Также штаб рекомендовал проработать с персоналом больниц работу в сезон ухудшения эпидемиологической обстановки и продумать, как правильно разграничить потоки пациентов.