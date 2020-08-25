В Самарской области объяснили рост числа пациентов с коронавирусом

Больше тестов - больше больных

В Самарской области на заседании оперативного штаба объяснили, почему стало больше пациентов с коронавирусом. Напомним, что 24 августа был зафиксирован особенно сильный рост - заболели 74 человека, это почти в два раза больше, чем в предыдущие дни. Но на оперативном штабе рассказали, что этому есть простое объяснение.

Все дело в том, что всю прошлую неделю в Самарской области делали очень много тестов - по этому показателю регион на 13 месте по стране. Каждый раз на заседаниях руководитель минздрава дает поручение еще больше усилить эту работу. И это происходит. В регионе есть запас тест-систем в размере 40 тыс. штук, он не снижается К концу августа на 100 тыс населения приходится 1202 обследованных. Это почти на 400 человек больше, чем в начале месяца.

В итоге неминуемо растет число зараженных коронавирусом, которые попадают в общую статистику. Благодаря большому количеству проводимых тестов, стали больше выявлять бессимптомных носителей, а также ставить более точный диагноз людям с ОРВИ. При этом заболеваний пневмониями стало меньше - их число снизилось еще на 5,8%.

В оперативном штабе уверены, что имеющееся чисто проводимых тестов, а также уровень заболеваемости позволяет задуматься и о новых этапах снятия ограничений.

Но число тестирований будут повышать и дальше - например, на штабе приняли решение рекомендовать работодателям проверять тех, кто приехал из отпусков.