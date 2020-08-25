В Самарской области проверку клещей на энцефалит сделали платной

Проверка клещей на энцефалит в Самаре стала платной Фото: Twitter.com

Жителям Самарской области, которые не посчастливилось повстречаться с клещами, теперь придется платить, чтобы узнать, не могло ли насекомое занести какую-то заразу в кровь.

На днях житель Самары принес на исследование клеща, которого снял с себя после вылазки на природу и увидел объявление, которое его неприятно удивило. Думая, что это какое-то нарушение, он спросил в соцсетях у представителей минздрава, что за дела творятся в городе. Чиновники ответили, что все в рамках закона и подобные анализы действительно стали платными:

- На основании требования Федерального фонда ОМС позиции по исследованию клещей на наличие вируса клещевого энцефалита и боррелиоза с 1 августа 2020 года были выведены из тарифного соглашения в системе ОМС Самарской области и за счет средств ОМС более не проводятся, - ответили представители министерства здравоохранения региона.

Иными словами, исследования на энцефалит и боррелиоз с 1 августа стали платными. Согласно фотографии, которую разместил самарец в соцсетях, проверить насекомое на энцефалит стоит 612,48 рублей, на клещевой боррелиоз - 650,98 рублей. Итого, если вы хотите провести оба исследования, платить придется 1268,46 рублей. Един ли тариф для всего региона и кто оценивает стоимость исследований, пока не сообщается.