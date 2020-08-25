Верховный суд запретил строить высотку в историческом центре Самары

Верховный суд поставил точку в многолетнем споре Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Верховный суд поставил очку в многолетнем споре ООО "Контраст плюс" и министерства строительства Самарской области. Компания собиралась построить четыре секции многоэтажных жилых домов, но с 2018 года раз за разом получала отказ в выдаче разрешения на строительство.

Чтобы оспорить решение чиновников, коммерсанты обратились в суд, но и там все пошло не по плану. В августе Верховный суд окончательно постановил: высоток в исторической части Самары не будет.

Речь идет об участки в границах улиц Пионерской, Галактионовской, Молодогвардейской и Венцека. ООО "Контраст плюс" собиралось построить там 4 секции многоквартирных домов с двухуровневым подземным паркингом. Предполагалось, что на Старой Самарой будет возвышаться жилой комплекс высотой от 5 до 16 этажей. Но чиновники и суды выступили против этого.

Одним из весомых аргументов в споре стал тот факт, что этот участок расположен в границах исторической части города и попадает в охранные зоны сразу нескольких объектов культурного наследия как федерального, так и регионального значения. Как следует из документа, опубликованного на сайте Верховного суда, теоретически возведение жилых домов здесь возможно, но для 16-этажек нужны особые разрешения, которых у ООО "Контраст плюс" нет.

В августе Верховный суд полностью отказал ООО "Контраст плюс" в удовлетворении их требований, решение считается вступившим в законную силу.