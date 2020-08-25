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Самарца будут судить за помощь в покупке военного билета

Он обязался передать 200 тысяч рублей «кому следует», чтобы призывника обещали признать ограниченно годным
Александра БудаеваАлександра БудаеваАлександраБудаева
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Подозреваемого после получения денег задержали сотрудники полиции

Подозреваемого после получения денег задержали сотрудники полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские следователи объявили об окончании расследования уголовного дела о коррупции при прохождении медкомиссии на военную службу. Под суд в ближайшее время пойдет предполагаемый посредник.

- По версии следствия, 5 июня он получил 200 тысяч рублей в качестве взятки для передачи ее сотрудникам военного комиссариата за выдачу военного билета с категорией «ограниченно годен» без фактического прохождения военно-врачебной комиссии и службы в Вооруженных силах России, - говорят в региональном Следственном комитете.

Пока не ясно, удалось ли задержать военных, которые должны были за мзду «решить вопрос». Однако предполагаемому посреднику обвинение предъявили по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Мужчине теперь грозит штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до 7 лет. Решать его судьбу предстоит Самарскому районному суду.

Коррупция