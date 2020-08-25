В Самаре уголовник отрезал женщине сосок

Подозреваемый задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 23 августа, в минувшее воскресенье, в самарскую больницу имени Н.И. Пирогова была доставлена 49-летняя местная жительница. У нее медики зафиксировали серьезные травмы.

- Женщину серьезно избили. Ей диагностированы ушибы мягких тканей лица и шейного позвонка, а также резаная рана левой груди. Женщине отрезали сосок, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

После оказания помощи пострадавшую отпустили домой. С ней уже побеседовали стражи порядка. Как оказалось, к издевательствам над дамой может быть причастен 42-летний мужчина, ранее судимый за причинение вреда здоровью средней тяжести.

Подозреваемого задержали. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. В ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело.