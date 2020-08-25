«У клуба глубокие проблемы»: новый гендиректор «Крыльев Советов» рассказал о задачах команды

Евгений Калакуцкий готов наладить дела в команде Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Новый генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий дал первое интервью клубному телевидению. Он признался, что получил предложение недели три назад и эмоции были исключительно положительными, ведь «КС» - большой клуб с историей.

- Я поделился программой развития, это нашло понимание. Три вылета за 6 сезонов - это не правильно. «КС» не на том месте, которое должны занимать. Проблемы достаточно глубокие, - отметил руководитель.

Калакуцкий заявил, что у него есть идеи по поводу того, как вернуть команде былые позиции. Это сейчас главная задача. Правда, в подробности он вдаваться пока не стал. В то же время Евгений отметил, что у него достаточно опыта для того, чтобы сделать «Крылья» более успешными и вывести их на иной уровень.

Добавим, что 27 августа в 19:00 Евгений Калакуцкий встретится с болельщиками «Крыльев». Мероприятие пройдет в пресс-центре стадиона «Металлург». Прийти может любой желающий.