В Тольятти мигрант совратил семиклассницу в гаражах

Мужчину арестовали, как только стало понятно, что он может быть причастен к совращению малолетней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 35-летний Руслан А. стал фигурантом уголовного дела за совращение семиклассницы. Любовным утехам парочка, по предварительным данным, предавалась в мае прямо в автомобиле, припаркованном в гаражном массиве. Как о связи между взрослым мужчиной и 12-летней девочкой стало известно правоохранительным органам, пока не ясно.

- Девочка - его знакомая, учится в 7-м классе, семья нормальная, на учете в ПДН не состоит, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" собственные источники в следствии. - По предварительным данным, насилия с его стороны не было, все происходило по обоюдному согласию.

Так это или нет, теперь предстоит проверить следователям. Парня задержали по подозрению в совершении другого преступления, но когда стало известно, что он причастен еще и к развращению малолетней, Руслана А. арестовали.

Уголовное дело в отношении него возбудили по ч.2 ст.135 УК РФ "Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14 лет", теперь ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.