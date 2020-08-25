В Самарский онкоцентр получит новые томограф и линейный ускоритель для лучевой терапии

В Самарский онкодиспансер за год завезли 99 единиц нового оборудования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рамках нацпроекта "Здравоохранние" в Самарский онкоцентр поступило около сотни новых приборов и современного оборудования, которые помогают выявлять и лечить различные виды опухолей, в том числе те, что образуются чаще всего - они поражают кишечник.

Для диагностики последних в июне этого года в онкологический центр в Самаре завезли так называемые эндоскопические приборы - они позволяют максимально близко исследовать новообразования без ущерба для пациента, чуть более чем за месяц на них провели более двух сотен исследований. Кроме того, в отделении эндоскопии онкодиспансера за год провели более двух тысяч колоноскопий и 600 гастроскопий.

По словам завотделением эндоскопии Ирины Кругловой, такие исследования проводят не только онкобольным, но тем, у кого выявлены предопухолевые патологии.

Обновление аппаратуры продолжится: в 2020 году онкодиспансер ждет поставки аппарата магнитно–резонансной томографии и новейшего линейного ускорителя - последний будут применять для проведения лучевой терапии.