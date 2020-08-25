Отопительный сезон в Самаре не за горами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый заместитель главы областной столицы Владимир Василенко провел совещание, на котором обсуждали начало отопительного сезона в Самаре. Вице-мэр обратил внимание ресурсоснабжающих организаций на то, что все текущие работы по перекладке теплосетей должны быть завершены как можно скорее. Быть готовым к подаче отопления нужно уже с 26 по 30 сентября.

В первую очередь, как и всегда, тепло планируют дать в школы, дома ребенка, детские сады, больницы и другие социальные учреждения. После дело дойдет и до жилых домов. Чтобы планомерно все реализовать, необходимо техническое перевооружение и ремонт теплотрасс. Этим как раз сейчас и занимаются коммунальщики, причем в весьма масштабных объемах. К 15 участкам, первоначально запланированным к перекладке, добавилось еще. Протяженность обновляемых теплотрасс - более 20 километров. На всех точках сейчас развернута активная деятельность. Инвестор - "Т Плюс" - выполняет свои обязательства в полном объеме.

- Все объекты, включая дополнительные участки теплотрасс, должны быть готовы до 15 сентября. Речь в первую очередь о монтажных схемах. А восстановление благоустройства после земляных и строительно-монтажных работ продолжится и в октябре, - отметил Василенко.