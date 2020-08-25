В Куйбышевском районе Самары запустят котельную, из-за которой жители лишились горячей воды

Проблемы Куйбышевского района обещают решить ФОТО: Инстаграм Елены Лапушкиной Фото: соцсети

Глава Самары Елена Лапушкина в своем Instagram-аккаунте высказалась по поводу жалоб горожан на отсутствие горячей воды. Особо часто обращаются с этим вопросом из Куйбышевского района.

- Проблема в хозяйствующих субъектах, но это ни в коем случае не должно влиять на жизнь людей. Мы максимально принимаем меры для урегулирования данной ситуации, обратились в правоохранительные органы и добились предписания прокуратуры в отношении ООО «Волгатеплоснаб» о запуске котельной, - отметила Лапушкина.

Вопрос также находится на контроле в областном министерстве ЖКХ. В ближайшее время все недочеты с горячей водой должны быть исправлены.

Что же касается остальных районов, где завершаются испытания теплосетей и ремонт теплотрасс, то на этой неделе мэр лично собирается проверить, как дела обстоят на наиболее крупных участках.