Жительница Самары обманула пенсионный фонд и незаконно получала ветеранские выплаты

Дело дошло до суда Фото: из личного архива

В Куйбышевский районный суд Самары направили уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве. По версии следствия, женщина обманула пенсионный фонд и заработала на этом много денег.

Как установили правоохранители, в 2006 году обвиняемая предоставила в ГУ управления ПФ Российской Федерации по Тоцкому району Оренбургской области удостоверение «Ветерана боевых действий». Выдал ей его Военный Комиссариат - на основании внесенной в личное дело ложной информации о прохождении службы в воинской части и участии в боевых действий на территории Кавказского региона. На основании этих сведений находчивая дама каждый месяц получала выплаты, как заслуженный ветеран.

- Сегодня ей вменяется в вину хищение около 330 тысяч рублей, полученных в качестве пособия, - отмечают в прокуратуре Самарской области.

Служители Фемиды начнут рассматривать материалы по преступлению в ближайшее время.