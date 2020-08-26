На "умный транспорт" в Самарской области дадут 300 млн рублей

В регионе появятся умные дороги

В Самарской области создадут интеллектуальную транспортную систему - на это из федерального бюджета выделят 300 миллионов рублей уже до конца 2020 года. Внедрение элементов такой системы обсудил с подрядчиками на минувшем совещании министр транспорта региона Иван Пивкин.

Интеллектуальная система будет регулировать всю транспортную сферу города в режиме нон-стоп. Компьютер сможет распределять потоки автомобилей, разгрузит дороги и сделает их более безопасными.

Уже известно, что при реализации проекта создадут единую платформу управления всей транспортной системой, будет открыт региональный ситуационный центр, в Тольятти же появится автоматизированная система управления ситуацией на дорогах. На дорогах появятся новые камеры фотовидеофиксации, метеостанции, дополнительные знаки переменной информации - то есть табло, которые донесут решения умной системы до водителей.