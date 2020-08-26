В Тольятти хирургов освободили от коронавируса

Вернулись в строй тольяттинские хирурги

В Тольятти хирургический корпус больницы № 5 вернулся к обычной жизни. Теперь здесь снова готовы оказывать экстренную и плановую помощь обычным пациентам.

Полностью работают нейрохирургическое и торакальное отделение, челюстно-лицевые хирурги. Кроме того, работать начало отделение гинекологии, которое тоже располагается в корпусе.

Также врачи попросили всех пациентов, у которых сроки плановых операций сдвинулись из-за коронавируса, позвонить заведующему профильного отделения, уточнить информацию и, возможно, заново пройти обследования.