В Самаре от отравления умерла женщина

Правоохранители выясняют причины трагедии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром 22 августа, в минувшую субботу, в больницу имени В.Д. Середавина в Самаре была доставлена 46-летняя женщина. Она находилась в тяжелом состоянии и спустя несколько часов умерла. Предварительная причина смерти - отравление.

- Согласно первым показаниям специалистов, потерпевшая отравилась уксусом. Обстоятельства ее гибели и точный диагноз сейчас выясняют судебно-медицинские эксперты, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Известно, что погибшая проживала в Нефтегорске. Если выяснится, что в ее смерти есть криминальный след, то будет возбуждено уголовное дело. Сейчас отрабатывается несколько версий.