В сентябре дачные автобусы в Самаре начнут ходить по-новому

Фото: администрация Самары

В Самаре со 2 сентября дачные автобусы поедут по новому расписанию. Так, из-за уменьшения светового дня из города первые автобусы будут отправляться на час позже, а последний рейс от дачных массивов - на час раньше.

- Скорректированное расписание будет действовать по средам, пятницам и выходным дням по 30 сентября 2020 года, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

В октябре дачные автобусы будут ходить только по выходным. Пассажирам напоминают, что при поездках в общественном транспорте необходимо надевать маски. Без средств защиты в автобусы пускать не будут.