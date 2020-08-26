В Самаре инвалиду вернули законную пенсию

В Самаре пенсионеру вернули заработанное

В Самаре благополучно вернули пенсию пожилому мужчине, который столкнулся с несправедливостью, когда решил выйти на пенсию. Он неоднократно стучался в разные инстанции, но вопрос решился уже после письма к депутату Александру Хинштейну.

Проблема у Владимира Клочева состояла в том, что он вышел на пенсию по инвалидности - фактически, мужчина вообще не ходил. В пенсионном фонде возмутились, что инициалы мужчины в разных документах отличаются. И это стало проблемой для начисления заслуженной пенсии. Как рассказал сын мужчины, пришлось идти в суд, но не все вопросы получилось решить.

После того, как Александр Хинштейн направил в отделение ПФР депутатский запрос, проблему частично решили - сделали перерасчет. Сын пенсионера поблагодарил депутата за помощь. Теперь к пенсии ежемесячно прибавили 2000 рублей. Однако, мужчине все равно придется идти в суд, чтобы ему прибавили к стажу пять лет работы в Казахстане.