В Самаре в 2021 году пройдет всероссийская Олимпиада по астрономии

В Самаре пройдет олимпиада по астрономии

В Самаре в 2021 году в год празднования 60-лети полета Юрия Гагарина в космос пройдет Всероссийская олимпиада по астрономии. Об этом стало известно 26 августа, информацию сообщил губернатор Дмитрий Азаров на августовской педагогической конференции. Для "космической" столицы это особенная честь.

- Все 85 регионов будут соревноваться на нашей, Самарской земле. Ну а мы, конечно, должны показать достойный уровень и стремиться к победе! - отметил Дмитрий Азаров.

Также он подчеркнул, что стоит задача: провести мероприятие так хорошо, чтобы его отдали Самарской области навсегда.

Напомним, что в 2021 году в стране будут отмечать юбилей полета первого человека в космос. Особенное внимание ему уделят в нашей области, где гордятся своими космическими заслугами.