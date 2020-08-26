Участок за ТЦ «Метро» на Кряжу застроят высотками

В Куйбышевском районе развернулось масштабное строительство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары выдала разрешение ООО «Юг-Строй» на подготовку документации по планировке участка, расположенного в Куйбышевском районе, за ТЦ «Метро». Об этом сообщается в документах мэрии. По этому разрешению застройщик получил право подготовить проект планировки и проект межевания территории.

Квартал будущей застройки ограничен улицами Уральской, Барнаульской, Заусадебной и Поселковой. Общая площадь участка - 46,86 га

Согласно опубликованным документам, здесь предполагается многоэтажная жилая застройка, новое строительство высотных жилых и общественных зданий. Кроме того, предусмотрено строительство детских садов, школы, паркингов, благоустройство территории, а также многофункциональная застройка.

ООО «Юг-Строй» возглавляет Геннадий Сурков. Он же является президентом холдинга «Глобал Вижн», который застраивает микрорайон «Амград» за ТЦ «Амбар».