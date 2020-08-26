Родителям предложили проконтролировать качество бесплатного питания для учеников начальных классов Самарской области

Сегодня в Самарской области состоялась традиционная августовская конференция работников образования

Родителям школьников Самарской губернии предложили поучаствовать в контроле бесплатного питания для учеников младших классов, которое будет организовано уже в наступающем учебном году. Об этом шла речь сегодня на областной августовской конференции работников образования, в которой приняли участие более 50 000 человек. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил на ней с обращением к родителям и учителям.

- Горячее питание должно быть сбалансированным, помогать детям восполнить энергию, способствовать их физическому развитию, отвечать всем стандартам и требованиям безопасности. Чтобы все были уверены в том, что дети питаются правильно, я приглашаю родителей к составлению школьного цикличного меню, - заявил Глава региона в своем выступлении.

С 1 сентября в школах будут созданы родительские комитеты, которые будут вместе с другими контролирующими органами следить за качеством используемых продуктов и равноценностью региона во всех учебных заведениях. Первое заседание областного родительского собрания состоится в начале ноября, и на нем главной темой станет обсуждение родительской проверки горячего питания для младшеклассников.

Напомним, задачу обеспечить учеников 1-4 классов бесплатным горячим питанием поставил Президент РФ Владимир Путин. Самарский регион одним из первых приступил к исполнению поручения главы государства.