Поезда между Самарой и Москвой пойдут быстрее

Скорость движения увеличится и у пассажирских, и у грузовых поездов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Время движения поездов между Самарой и Москвой может сократиться. Это произойдет благодаря модернизации 30-километрового участка железнодорожного пути в Пензенской области. Здесь завершился капитальный ремонт самого грузо- и пассажиронапряженного перегона Сура – Воеводское.

- Каждый день по этому участку проходит более 60 пар поездов, - пояснили в Куйбышевской железной дороге. - Обновление железнодорожного пути позволит увеличить скорость движения грузовых поездов с 80 до 90 км/ч, пассажирских – с 120 до 140 км/ч.

Во время ремонта на участке заменили 32 км рельсошпальной решетки, в работах участвовали около 120 путевых рабочих и спецтехника. При этом поезда двигались по специально разработанному временному графику по соседнему пути.