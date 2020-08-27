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Поезда между Самарой и Москвой пойдут быстрее

Железнодорожники обновили более 30 километров пути, это позволит значительно увеличить скорость движения составов
Ольга НовиковаОльга НовиковаОльгаНовикова
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Скорость движения увеличится и у пассажирских, и у грузовых поездов

Скорость движения увеличится и у пассажирских, и у грузовых поездов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Время движения поездов между Самарой и Москвой может сократиться. Это произойдет благодаря модернизации 30-километрового участка железнодорожного пути в Пензенской области. Здесь завершился капитальный ремонт самого грузо- и пассажиронапряженного перегона Сура – Воеводское.

- Каждый день по этому участку проходит более 60 пар поездов, - пояснили в Куйбышевской железной дороге. - Обновление железнодорожного пути позволит увеличить скорость движения грузовых поездов с 80 до 90 км/ч, пассажирских – с 120 до 140 км/ч.

Во время ремонта на участке заменили 32 км рельсошпальной решетки, в работах участвовали около 120 путевых рабочих и спецтехника. При этом поезда двигались по специально разработанному временному графику по соседнему пути.