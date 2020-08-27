Четырехлетний мальчик погиб, упав с квадроцикла в Самарской области

двое детей пострадали в ДТП с квадроциклом Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кинельском районе в июле произошло страшное ДТП, в котором пострадали двое детей.

Как рассказал начальник областной ГИБДД Юрий Некрасов в пресс-центре «КП-Самара», отец разрешил старшему сыну покататься на квадроцикле. 12-летний мальчик взял с собой младшего брата. Сначала они катались на закрытой территории, все было хорошо. Потом мальчики зачем-то выехали на дорогу. По правилам дорожного движения квадроцикл ехал по второстепенной дороге и должен был уступить дорогу всем автомобилям, которые ехали по главной дороге. Но дети этого не знали. Старший брат, сидевший за рулем, нажал на педаль газа и рванул вперед. Квадроцикл столкнулся с легковушкой, оба ребенка попали в больницу.

Старший мальчик выжил, его брат получил гораздо более серьезные травмы. Врачи в больнице имени В.Д. Середавина боролись за его жизнь, но в итоге 4-летний малыш скончался.

По факту ДТП полиция сейчас проводит проверку.