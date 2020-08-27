Под Самарой автоледи спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими

В аварии пострадали три человека. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Под Самарой автоледи на «КИА» спровоцировала ДТП, в котором пострадали три человека. Авария произошла в 13.55 в Безенчукском районе. Как рассказали в ГИБДД по Самарской области, 39-летняя автоледи за рулем «КИА» ехала по автодороге «Самара - Волгоград - ст. Звезда» в направлении станции Звезда.

- В пути следования женщина не учла безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, в результате чего допустила столкновение с автомобилем «Шевроле» под управлением 42-летнего водителя, который совершал поворот налево, - пояснили в ГИБДД. – По предварительным данным, женщина находилась в трезвом состоянии.

Удар был такой силы, что «Шевроле» съехал в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП пострадали три человека. Автоледи на «КИА» и ее несовершеннолетний пассажир получили помощь медиков и отправились долечиваться домой, а вот пассажир «Шевроле» был госпитализирован.