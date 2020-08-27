Сотрудника Военно-воздушной академии поймали на получении взятки от студента

По версии следствия, сотрудник академии "продался" за 150 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор бывшему сотруднику Военно-воздушной академии, точнее ее филиала в Сызрани. По версии следствия, Игорь К. получил 150 тысяч рублей от студента, чтобы помочь ему пройти медкомиссию и поступить в вертолетное училище. Самостоятельно студент комиссию бы не прошел, потому что имеет заболевания, из-за которых летать ему нельзя.

Нарушение выявили сотрудники ФСБ России по объединениям Дальней и Военно-транспортной авиации. Все собранные материалы они передали в следствие, где возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом», в этом году расследование было завершено, дело передали в суд.

Решением суда Игорь К. признан виновным в коррупции. Санкции статьи предусматривают в том числе от 3 до 8 лет колонии, но мужчину оставили на свободе. Суд ограничился штрафом - осужденный должен будет выплатить полмиллиона рублей в доход государства. Плюс ему на протяжении года запрещено занимать руководящие должности.