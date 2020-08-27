В Самарской области убийцу задержали за сексуальное насипие над двумя школьницами

Мужчина задержан, его подозревают в совершении сексуального насилия над детьми Фото: Соцсети

В Елховском районе по подозрению в сексуальном насилии над двумя школьницами задержан 43-летний судимый за убийство Николай Н.(имя фигуранта изменено. Прим автора).

Предположительно, его жертвами стали школьницы 11 и 12 лет. Девочки доверяли Николаю - в последнее время он жил с их мамой. И хотя пара официально отношения так и не зарегистрировала, в соцсетях у женщины до сих пор стоит статус "Люблю детей и Коленьку".

"Коленька", между тем, возможно, окажется педофилом, во всяком случае, мужчина уже официально задержан:

- По нашим данным, в этом году в квартире, где он жил с этой женщиной и ее детьми, он творил непозволительные вещи в отношении девочек, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" собственный источник в правоохранительных органах. - Точное время совершения преступлений пока не установлено, сами понимаете - с детьми о подобном сложно разговаривать.

25 августа в одном из подразделений регионального Следственного комитьта возбудили два уголовных дела, оба по ч.4 ст.132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет".

Признает ли мужчина вину и как объясняет свои действия, пока не известно. Но если его вина в сексуальном насилии над детьми подтвердится, он надолго окажется за решеткой: санкции статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы.