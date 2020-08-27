Здесь страшно в магазин ходить: топ районов Самарской области, где больше всего больных ковид

Коронавирус подстерегает и в городе, и в селе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стал известен топ районов Самарской области, где больше всего больных коронавирусом. Данные о количестве новых заболевших ежедневно публикует региональный оперштаб, а общее количество зараженных на 27 августа достигло 8200 человек.

Больше всего больных с ковид ожидаемо в больших городах. Лидирует областной центр, в Самаре сконцентрирована почти половина заболевших - 3920 человек. Немало инфицированных и в Тольятти - здесь коронавирус подхватили 1714 горожан. На третьем месте Сызрань с показателем в 605 заболевших, на четвертом - Новокуйбышевск с 277 ковидными пациентами. В остальных городах Самарской области больных коронавирусом поменьше. Так, например, в Чапаевске их на 27 августа было зафиксировано 99, в Жигулевске – 71, в Отрадном и вовсе только 54. А вот в Кинеле больных коронавирусом много – 157 человек.

Но с большими городами понятно – здесь высокая концентрация людей, общественный транспорт и супермаркеты. А как же обстоит дело в сельской местности, где коронавирусу противостоят свежие овощи, фрукты, воздух и сильный иммунитет? Оказывается, здесь тоже не все гладко. Среди сельских районов по уровню заболеваемости коронавирусом на 27 августа 2020 года лидирует Ставропольский район с 201 заболевшим и Волжский район с 167 больными. Это объяснимо – это пригороды Самары и Тольятти. Среди остальных районов немало заболевших в Безенчукском – ковид подхватили сразу 84 человека, в Красноярском – 75 человек и в Кинель-Черкасском – 73 человека. Так что здесь лучше соблюдать все меры санитарной безопасности.

Впрочем, забывать про эпидемиологическую опасность не стоит и в Сергиевском районе – здесь зарегистрировано 58 больных, в Исаклинском районе (57 зараженных), Большечерниговском (50 больных) и Похвистневском (49 зараженных) районах. Так что даже на свежем воздухе в деревне коронавирус подхватить вполне реально. Будьте осторожны и берегите себя!