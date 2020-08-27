Списки злостных неплательщиков в Самарской области начали вывешивать в подъездах

Квитанции за отопление заставляют нервничать многих самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" начал вывешивать списки злостных неплательщиков в подъездах жилых домов. Делается это перед тем, как подать в суд на обителей квартир, которые горячей водой и отоплением пользуются, а деньги за них не перечисляют.

- Работа ведется вместе со старшими по домам, - объяснили корреспонденту "КП-Самара" в компании. - В объявлениях указываются номер квартиры и та сумма, которую жильцам нужно заплатить.

Уже сейчас в "черные" списки попали почти семь тысяч жителей крупных городов - Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. В компании говорят, что по всем этим должникам готовятся исковые заявления для подачи в суд.

Этим летом в суды уже ушли 10 тысяч исковых заявлений о взысканий долгов на сумму почти в 98 млн рублей. Всего же, по данным на начало августа, сумма долгов жителей Самарской области перед теплоэнергетиками превысила 1,8 млрд рублей. Интересно, что 1,3 млрд "висят" на самарцах.