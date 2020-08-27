В Тольятти пропал 9-летний мальчик с рюкзаком

Ориентировку добровольцы разместили несколько минут назад Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Тольятти объявлен в розыск 9-летний Леонид Кожанов. Подняты наружные службы полиции, подключены волонтеры и активисты. Мальчик пропал сегодня, 27 августа. Сейчас проверяется, не может ли он скрываться у друзей, обследуются открытые торговые точки, подъезды, улицы, места, где ребенок часто бывал.

Как сообщает региональное подразделение "Лизы Алерт", мальчик ростом 150 хм, худенький, темноволосый, сероглазый.

До сих пор не известно, во что был одет ребенок на момент исчезновения, однако при себе у него есть большой черный рюкзак с оранжевыми вставками.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

"Лиза Алерт" также просит откликнуться добровольцев: поиски детей ведутся не только "в полях", но и в сети, помочь может каждый. Связаться с группой можно связаться в соцсетях, либо присоединиться к поискам, позвонив инфоргу поиска: +7-927-733-31-78, Ольга