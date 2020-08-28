В Самаре до конца лета закрыли проезд по Карбышева и Советской Армии

Также до утра 31 августа нельзя будет ездить по дублеру Ново-Садовой и по улице Алексея Толстого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается ремонт теплотрасс. Из-за этого в городе поэтапно перекрывают дороги. На этот раз черед настал улиц Гастелло, Карбышева и Советской Армии.

Так, в четверг, 27 августа, перекрыли улицу Гастелло в районе домов № 279 и 277 по улице Ново-Садовой. Проехать там нельзя будет до 7 утра 30 августа. С утра пятницы, 28 августа, закрыли движение по улице Карбышева на пересечении с улицей Печерской. Объезжать этот участок автомобилистам придется до 8:00 31 августа.

Сегодня вечером (в 20:00) ограничат проезд по улице Советской Армии от Гагарина до Дыбенко. Перекрытие будет действовать до 6:00 31 августа. В этот период автобус № 70 в сторону Приволжского микрорайона будет ездить по Советской Армии, Гагарина, Запорожской, Дыбенко, Советской Армии.

Напомним, что до 6:00 31 августа также закрыт проезд по дублеру улицы Ново-Садовой от Гастелло до Советской Армии. Трамваи из-за этого ходят по измененной схеме. До 7 утра того же дня нельзя будет ездить и по улице Алексея Толстого в районе перекрестка с улицей Венцека. Изменения затронули маршруты автобусов № 261 и 297.

Есть и хорошая новость — как сообщили в городской мэрии, с 28 августа возобновили движение по улице Гагарина.