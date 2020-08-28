В Самаре «Гранта» вылетела на газон после столкновения с иномаркой

В ДТП пострадали два человека Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 27 августа, в Самаре на Северо-Восточной магистрали произошло ДТП с участием автомобилей «Фольксваген» и «Лада Гранта». Водители этих машин не поделили дорогу, в итоге отечественная легковушка оказалась на газоне.

- За рулем иномарки ехала 33-летняя женщина. Двигаясь в сторону улицы Ново-Садовой, она при перестроении не уступила дорогу «Гранте» под управлением 21-летнего водителя, который ехал в попутном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В аварии пострадали два человека: водитель отечественной легковушки и его пассажир. Медики назначили им амбулаторное лечение. Известно, что женщина-водитель на момент ДТП была трезва. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.