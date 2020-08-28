Улица Чапаевская в Самаре станет пешеходной из-за баскетбольного турнира

Из-за перекрытия улицы три автобуса будут ходить по измененной схеме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары ждет еще одно перекрытие дорог. Временно пешеходной станет участок улицы Чапаевской. Это связано с проведением турнира по баскетболу «SamaraOpen».

- Ограничение будет действовать на улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской с 8:00 до 21:00 в субботу, 29 августа. Также на этом участке с 18:00 28 августа до 21:00 29 августа будут запрещены остановка и стоянка транспорта, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Из-за перекрытия улицы Чапаевской автобусы № 24, 92 и 297 поедут в объезд. Так, автобус № 24 временно будет ходить по улицам Молодогвардейской, Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской и Куйбышева. Автобус № 92 - по улицам Молодогвардейской, Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской, Фрунзе, Льва Толстого, Куйбышева. А маршрутка № 297 - по улицам Самарской, Красноармейской, Куйбышева.