Ранее СМИ сообщали об интересе к Зиньковскому со сторону «Зенита», «Краснодара», киевского «Динамо» и «Сочи». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий назвал, какова вероятность, что полузащитник Антон Зиньковский покинет команду.

- Вероятность, что Зиньковский уедет – 51 на 49 процентов. 51% - что уедет. Учитывая, какой уровень он показал, понятно, что Антон представляет интерес для других команд, - передает слова генерального директора «КС» корреспондент «КП-Самара».

Кроме того, Евгений Калакуцкий добавил, что в команде есть игроки, которые могут заменить Зиньковского.

Напомним, 24-летний полузащитник выступает за «Крылья» с 2019 года. За это время он провел 44 матча и отметится четырьмя забитыми мячами. Ранее СМИ сообщали об интересе к Зиньковскому со сторону «Зенита», «Краснодара», киевского «Динамо» и «Сочи».